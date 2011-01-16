Прикарпатский музей Бандеры начал издавать "Научные записки"

07:37, 16 января 2011
Общество
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Ежегодник стимулирует исследования

Вышел первый выпуск «Научных записок» Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Степана Бандеры, сообщает Радио Свобода.

Здесь собраны научные статьи сотрудников музея и его филиалов в Косове, Старом Угринове, Княгиничах.

В первом выпуске сборника, в частности, освещены проблемы изучения истории борьбы ОУН, УПА в музеях, деятельности «Просвиты», организации военной подготовки Украинской повстанческой армии на территории Прикарпатья, процессов над ОУН.

Отдельные исследования касаются жизни и деятельности Степана Бандеры, других героев освободительной борьбы – Юлиана Матвиева, Олексы Перегиняка, Михаила Горбового, женщин-политзаключенных Косовщины и других.

По мнению составителей сборника, такой ежегодник будет стимулировать поисковую и исследовательскую работу музеев освободительной борьбы, краеведов, поможет аргументированее и объективнее изучать историю украинского освободительного движения.

 

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