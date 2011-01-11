За нападение с ножом на милиционера разыскивают судимого за убийство

В пгт Овидиополь Одесской области старший участковый уполномоченный получил ножевое ранение во время проверки нахождения по месту жительства гражданина, ранее судимого за совершенное убийство.

Как сообщили сегодня УНИАН в ЦОС УМВД Украины в области, «вызванная на место происшествия бригада «скорой помощи» доставила пострадавшего в Овидиопольскую райбольницу, где сотруднику милиции была оказана медицинская помощь. По словам врачей, угрозы жизни участковому инспектору милиции нет.

Оперативная группа Овидиопольского РОВД принимает меры к задержанию злоумышленника, посягнувшего на жизнь сотрудника РОВД, который был при исполнении служебных обязанностей, отметила представитель ЦОС Ольга ЧЕБАН.

В ЦОС облУВД добавили, что с 12 января дополнительно для охраны общественного порядка на маршруты патрулирования в областном центре выходят 100 военнослужащих милиционеров из специального моторизированного полка милиции Южного территориального командования Внутренних войск МВД Украины. Они прошли курс молодого бойца в учебном центре, теоретическую, боевую, физическую и специальную подготовку, а также стажировку несения службы по охране общественного порядка.