Преступная группа завладела деньгами Ялтинского торгового порта

Управление по борьбе с организованной преступностью УМВД Крыма возбудило уголовное дело по факту незаконного завладения 3,4 млн. грн. денежных средств у государственного предприятия «Ялтинский морской торговый порт» в 2008-2009 годах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили трех человек, которые завладели деньгами госструктуры.

«Подробности мы сообщить не можем, поскольку это может навредить следствию», - сказал УНИАН представитель прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Дело расследует УБОП, ход досудебного следствия контролирует прокуратура Крыма.