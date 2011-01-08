Россияне убеждают, что не закрывали украинскую библиотеку в Москве

Украинская библиотека в Москве функционирует в рабочем режиме и свою деятельность не прекращала. При этом речи о закрытии Библиотеки или изменении ее статуса и функционального направления не идет.

Об этом ZAXID.netсообщили в пресс-службе Генерального консульства России во Львове.

"В связи с нагнетанием обстановки вокруг вопроса функционирования Библиотеки украинской литературы в Москве Генеральное консульство России во Львове информирует, что отмеченная на сегодняшний день Библиотека функционирует в рабочем режиме и свою деятельность не прекращала. При этом речи о закрытии Библиотеки или изменении ее статуса и функционального направления не идет", - отмечено в сообщении.

"Как следует из результатов беседы заместителя Министра иностранных дел России Г. Карасина с Послом Украины в России В. Ельченко, которая состоялась 29 декабря в 2010 г. в Москве, Российская сторона считает важной работу Библиотеки украинской литературы в Москве по распространению художественных произведений украинских писателей и поэтов. В ходе этой беседы особенно было подчеркнуто, что указанная Библиотека призвана крепить дружбу и уважение между украинцами и россиянами", - отмечено в сообщении.

Напомним, по информации СМИ, 23 декабря отдел борьбы с экстремизмом МВД РФ во время обыска изъял из Библиотеки украинской литературы в Москве свыше 50 книг для проведения психолого-лингвистической экспертизы. Работники милиции в электронном каталоге набрали слово "национализм" и изъяли все издания, в которых было обнаружено это слово. Это, в частности, книжки о митрополите Андрее Шептицком, об ОУН-УПА, о деятельности движения "Пора", а также экземпляры газет газет "Нація і держава", "Шлях перемоги", "Українське слово". В список также попало издание "Національна безпека України" и тому подобное.

26 декабря директор библиотеки Наталия Шарина сообщила, что после этого библиотека опечатана и закрыта. По ее словам, 24 декабря в библиотеке прошел второй обыск, в результате которого были изъяты жесткие диски из компьютеров, а также читательские билеты.