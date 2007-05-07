Ющенко: если ночь пройдет удачно, можно собирать Верховную Раду

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что «малый» пакет может быть готов к завтрашнему утру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил после встречи с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

По словам Президента, он договорился с премьер-министром, что если пакет документов будет готов ночью, есть смысл выносить его на рассмотрение Верховной Рады.

В.ЮЩЕНКО также сообщил, что рабочая группа будет сегодня работать до глубокой ночи. При этом, отметил он, это не гарантирует того, что «малый» пакет все же удастся подготовить к завтрашнему утру.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня во время утренних консультаций коммунисты фактически сорвали их. Таким образом, считает Президент, было потеряно ключевое время, за которое можно было бы подготовить пакет документов на завтра.

Как сообщал УНИАН, 5 мая рабочая группа по подготовке до досрочных выборов начала нарабатывать юридически-правовой механизм проведения досрочных выборов.

Планировалось, что сегодня группа завершит свою работу и передаст предложения главе государства и главе правительства.

Сегодня В.ЮЩЕНКО сообщил журналистам, что высоко оценивает деятельность рабочей группы по подготовке досрочных парламентских выборов, и отметил, что за два дня работы группы формальным результатом является «малый» пакет, который регулирует определение даты выборов, «императивный мандат, реестр избирателей плюс вопрос изменений и дополнений в бюджет. И еще ряд позиций».