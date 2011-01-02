На границе Чехии и Польши легально торгуют наркотиками

Магазины, легально торгующие легкими наркотиками, стали появляться на территории Чехии в приграничных с Польшей районах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на чешское информагентство ЧТК.

Несколько месяцев назад в польское законодательство были внесены изменения: парламент запретил торговлю на территории Польши паранаркотиками и наркоподобными веществами. Но в Чехии торговля легкими наркотиками официально разрешена. В Чешском Тешине и Остраве, например, можно приобрести порошок под названием Magic Apple, по воздействию на человека напоминает первитин (метамфетамин). Заменитель марихуаны продается под названием Baka.

По мнению руководителя чешского Национального антинаркотического центра Якуба Фрыдрыха, проблема заключается в различных подходах национальных законодателей к синтетическим наркотикам. "Поляки ужесточили законодательство, теперь в Чехии появились новые продавцы и новые покупатели", - отметил Фрыдрых.

"Это аморально, но легально", - говорят специалисты по борьбе с распространением наркотиков.

В приграничных с Польшей районах работает уже 14 магазинов торговой сети Amsterdam shop.