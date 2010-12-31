У скончавшегося музыканта Boney M были проблемы с сердцем?

Музыкант знаменитой группы Boney M Бобби ФАРРЕЛЛ (Bobby Farrell) в ночь на 30 декабря скончался в гостинице в Санкт-Петербурге, куда приехал, чтобы выступить на корпоративном концерте.

Как сообщает РИА «Новости», по словам представителя компании "Ру-концерт", Б.ФАРРЕЛЛУ периодически после концертов требовалась помощь медиков из-за проблем с сердцем.

Б.ФАРРЕЛЛ скончался в номере отеля "Амбассадор". По данным СМИ, в Петербург он прибыл, чтобы выступить на одной из корпоративных вечеринок. Его тело обнаружил утром 30 декабря сотрудник отеля.

Представитель компании "Ру-концерт", которая до последнего времени организовывала гастроли музыканта в России, однако не имела отношения к выступлению Б.ФАРРЕЛЛА в Петербурге, рассказал РИА «Новости», что Б.ФАРРЕЛЛУ периодически после концертов требовалась помощь медиков из-за проблем с сердцем.

Тело музыканта будет отправлено в Нидерланды, подданным которых он является, после соблюдения всех необходимых формальностей, сообщил сегодня и.о. генерального консула Нидерландов в Санкт-Петербурге Клаас ХЮЙСМАН.

"На данный момент тело находится в морге. Сегодня будет проведено вскрытие. Несмотря на то, что смерть, скорее всего, наступила в силу естественных причин, это необходимо", - сказал и.о. генерального консула.

По его словам, после соблюдения всех формальностей и оформления всех документов, тело музыканта будет отправлено в Нидерланды. "Это произойдет так быстро, как только возможно", - сказал К.ХЮЙСМАН.

Бобби ФАРРЕЛЛ (полное имя - Роберто Альфонсо ФАРРЕЛЛ) родился 6 октября 1949 года на острове Аруба в Карибском море. В 15 лет, сразу после школы, он решил стать моряком и два года плавал матросом на разных судах. Затем жил в Норвегии, Голландии и Германии.

До встречи с продюсером Boney M Франком ФАРИАНОМ (Frank Farian) Б.ФАРРЕЛЛ работал диджеем, но Ф.ФАРИАН сделал его солистом.

Созданный им в 1975 году коллектив имел огромный успех - тиражи альбомов и синглов Boney M превысили 200 миллионов копий. Группа была чрезвычайно популярна в том числе и в СССР: некоторые ее композиции выпускались на пластинках "Мелодии", а клипы демонстрировались по телевидению.

Из всех солистов Boney M именно Б.ФАРРЕЛЛУ принадлежали права на бренд прославленной группы.