Украина с 1 января перекроет газ Польше

НАК «Нафтогаз Украины» предупредила Польскую государственную нефтегазовую компанию (PGNiG, Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,) о приостановке с 1 января 2011 года экспорта украинского газа через пограничный пункт «Зосин» (возле Хрубешува).

Об этом сказано в сообщении PGNiG, размещенном на сайте компании.

Согласно сообщению, PGNiG получила от Управления магистральных газопроводов «Львовтрансгаз» ДК «Укртрансгаз» официальное уведомление о приостановке с 1 января 2011 года экспорта украинского газа.

Компания заявляет, что, несмотря на приостановку поставок природного газа из Украины, все клиенты PGNiG могут быть уверены в поставках сырья из ранее накопленных запасов и данная ситуация не повлияет на функционирование польской экономики.

PGNiG отмечает, что прерывание поставок от НАК «Нафтогаз Украины» связано с внутренними правилами в Украине, согласно которым весь объем добываемого в Украине природного газа должен быть направлен исключительно на удовлетворение потребностей Украины. PGNiG не согласна с аргументом украинской стороны о приостановке поставок газа и потребует реализации соглашения, которое действует до конца 2020 года.

Компания напоминает, что в соответствии с соглашением между PGNiG и НАК «Нафтогаз Украины» от 26 октября 2004 года, PGNiG сделала заказ на поставку природного газа в 2011 году в объеме примерно 180 млн. куб. м.

Напомним, с 1 сентября 2010 года НАК «Нафтогаз Украины» уже приостанавливала поставки природного газа в Польшу по той же причине, что и сегодня. Поставки были возобновлены в октябре.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2005 года НАК «Нафтогаз Украины» и PGNiG завершили строительство газопровода среднего давления «Устилуг (Украина) - Хрубешув (Польша)».

Договоренность о строительстве газопровода «Устилуг-Хребушев» была достигнута в ходе переговоров между НАК «Нафтогаз Украины» и PGNIG 5 апреля 2004 года в Киеве. Согласно контракту, до 2007 года в Польшу будет поставляться 10 млн. куб. м газа ежегодно, затем объем поставок будет увеличен до 200 млн. куб. м. в год.