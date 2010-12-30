При пожаре на Оболони погиб мужчина

Вчера вечером в одном из жилых домов в Оболонском районе Киева в результате пожара погиб мужчина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, мужчина, которому именно 29 декабря исполнилось 59 лет, умер от отравления угарным газом.

Предварительной версией возникновения пожара специалисты считают нарушение правил безопасности во время пользования электроприборами.