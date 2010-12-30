При пожаре на Оболони погиб мужчина
12:19, 30 декабря 2010Общество
873 0
Умер от отравления угарным газом
Вчера вечером в одном из жилых домов в Оболонском районе Киева в результате пожара погиб мужчина.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, мужчина, которому именно 29 декабря исполнилось 59 лет, умер от отравления угарным газом.
Предварительной версией возникновения пожара специалисты считают нарушение правил безопасности во время пользования электроприборами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter