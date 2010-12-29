В Одессе хоронили девушек-моделей, погибших в аварии вертолета

28 декабря в Одессе состоялись похороны троих девушек, разбившихся во время аварии вертолета, произошедшей 26 декабря около 11.00 возле села Бутовычевка Солонянского района Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, во время перелета из аэропорта «Подгородное» Днепропетровской области в Одессу с дозаправкой в Николаеве при неустановленных обстоятельствах вертолет потерпел аварию. Погибли 40-летний пилот, а также три пассажирки.

Как стало известно газете «Комсомольская правда в Украине», пассажирками вертолета были 19-летняя Катя Ветчинкина, 18-летняя Яна Бондаренко и 22-летняя Злата Маширова - все три погибшие девушки работали моделями и участвовали в различных конкурсах и показах.

По информации газеты, Я.Бондаренко училась в экономическом университете, была финалисткой конкурса «Студенческая красавица-2009», готовилась к участию в конкурсе "Жемчужина Одессы". К.Ветчинкина занималась в школе-студии шоу-балета «Тодес», училась в двух вузах - изучала романо-германскую филологию и морской транспортный сервис. В 18 лет участвовала в конкурсе "Міс Україна Всесвіт 2009", а с недавних пор стала руководителем одесской «Федерации красоты».

«По неофициальным данным, - пишет «КП в Украине», - девушки в субботу вечером были на новогоднем корпоративе, который проходил в дорогом туристско-развлекательном комплексе SunRay за городом. А вертолет, на котором они вылетели в Одессу, якобы принадлежал владельцу клуба».

Согласно другой версии, изложенной в газете, девушки отправились в Днепропетровск на день рождения по приглашению друзей, и сами знакомые предложили им прислать вертолет, поскольку на машине из-за непогоды путешествие заняло бы намного больше времени.

Как сообщила «КП» президент «Федерации красоты» Алена РОМАЙСКАЯ, поездка в Днепропетровск не планировалась, поскольку в субботу К.Ветчинкина должна была участвовать в репетиции конкурса красоты в качестве ведущей.

О вертолете, потерпевшем крушение, газете стало известно, что «машина марки Aerospatiale SA 341G Gazelle французского производства, стоимостью около миллиона гривен, не была зарегистрирована в Днепропетровске. А в одесском аэропорту говорят, что не получали официальной заявки на прием вертолета из Днепропетровска. А это грубейшее нарушение, тем более, что был туман».

В пресс-службе Днепропетровской прокуратуры корреспонденту УНИАН сообщили, что в настоящее время следствием рассматриваются две версии причин аварии: человеческий фактор и погодные условия. Окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертизы и расследования.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря Днепропетровская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего гибель четырех человек.