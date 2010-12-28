НБУ отпустил валюту в комбанках в свободное плавание
14:58, 28 декабря 2010Общество
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Ограничения в 2% больше нет
Национальный банк Украины отменил ограничение 2-процентного отклонения курса валюты в коммерческих банках от официального курса.
Соответствующее постановление НБУ №544 от 14 декабря т.г. опубликовано сегодня в газете “Урядовый курьер”.
Как сообщал УНИАН, 2% ограничение отклонения курса купли/продажи банками наличной валюты от официального курса было введено постановлением НБУ №462 от 29 сентября 2004 года.
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