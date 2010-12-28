"Укрзализныця" запускает аудиоэфир для пассажиров

С 27 декабря «Укрзализныця» вводит новый аудиоэфир «Музыка УЗ» в пассажирских поездах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализыци».

Согласно сообщению, уже на новогодние праздники во время путешествия по железной дороге для пассажиров будет звучать аудиопрограмма «Музыка украинской железной дороги - музыка УЗ». В целом проект осуществляется с целью информационного обеспечения пассажиров во время путешествия.

Эфир программы рассчитан на общую аудиторию. Продолжительность трансляции эфира - от 6 до 10 часов. Каждый час состоит из шести информационно-развлекательных блоков различной тематики. Во время эфира прозвучат украинские и зарубежные песни, познавательные и развлекательные программы, полезная информация для пассажиров, а также короткие рекламные сообщения об услугах, предоставляемых железнодорожным транспортом Украины.

Как отмечают в ведомстве, это не первый рекламно-информационный проект, который реализуется в секторе пассажирских перевозок. В частности, в поездах повышенного комфорта Приднепровской и Южной железных дорог Центром рекламы "Укрзализныци" в видеоэфир внедрена программа «Экспресс ТВ».

В ведомстве также сообщают, что на сегодня для пассажиров, предпочитающих печатные издания, отрабатывается издательский проект - новый информационно-популярный журнал.