Корвет "Тернополь" вернулся в Севастополь

Корвет Военно-Морских Сил Украины “Тернополь” сегодня вернулся в Севастополь из Средиземного моря, где с середины ноября выполнял задачи в рамках антитеррористической операции «Активные усилия».

Как передает корреспондент УНИАН, экипажем корвета во время патрулирований в определенных районах Средиземного моря опрошено около 100 гражданских судов, пройдено 4800 морских миль.

На причале бухты Курина в Севастополе состоялась торжественная встреча корабля при участии членов военного совета флота во главе с командующим ВМС Украины адмиралом Виктором МАКСИМОВЫМ, а также главы городской государственной администрации Валерия САРАТОВА и председателя Севастопольского городского совета Юрия ДОЙНИКОВА. Девушки в национальных костюмах вручили командиру похода капитану 2 ранга Дмитрию ЗИНЧЕНКО хлеб-соль, а экипажу - традиционного на флоте жареного поросенка.

Командующий ВМС Украины во время митинга на борту корабля поблагодарил личный состав за добросовестное выполнение служебного долга и распорядился подготовить представление на поощрение лучших военнослужащих. Со словами приветствия к морякам обратились также руководители исполнительной и представительской ветвей власти города.

Начальник штаба - первый заместитель командующего ВМС Украины контр-адмирал Юрий ІЛЬИН в интервью журналистам отметил, что для украинского государства «этот поход имел огромное значение. Украина снова продемонстрировала, что она выполняет свои международные обязательства, является государством, которое заботится о стабильности и безопасности в районах Черного и Средиземного морей, которая подтверждает готовность бороться с терроризмом».

Как утверждает контр-адмирал, корабль успешно выполнил задачи в Средиземном море.

Как сообщал УНИАН, корвет «Тернополь» отбыл из Севастополя в Средиземное море 7 ноября, а непосредственно к выполнению задач в рамках операции НАТО «Активные усилия» приобщился в середине ноября.

Антитеррористическая операция НАТО в Средиземном море «Активные усилия» проводится с 2001 года.