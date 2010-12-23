Лозинский пытается доказать суду, что убитый Олийнык был наркоманом

Сегодня во время первого заседания по существу по уголовному делу по обвинению бывшего народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО в убийстве жителя Кировоградской области Валерия Олийныка по состоянию на 14.00 Днепровский районный суд Киева еще не перешел к заслушиванию обвинительного заключения, поскольку адвокат экс-депутата подал ряд ходатайств.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, адвокат Виктор ГРИЦЮК просил суд назначить экспертизу тканей умершего В.Олийныка, которые находятся в распоряжении судмедэкспертов, на наличие или отсутствие наркотических веществ, поскольку, по показаниям свидетелей, покойный употреблял наркотики, в том числе в канун дня смерти.

В контексте этого ходатайства подсудимый экс-прокурор Голованевского района Кировоградской области Евгений ГОРБЕНКО обратился в суд с просьбой провести эксгумацию тела В.Олийныка, поскольку неизвестно, какие именно части тканей В.Олийныка имеются в распоряжении экспертов.

Также адвокат просил суд поручить провести мониторинг мобильного телефона подсудимого Василия ПЕРЕПЕЛИЦЫ для установления его местонахождения с вечера 16 июня 2008 года до утра 17 июня того же года.

Вместе с тем, защитник В.ЛОЗИНСКОГО хлопотал о назначении экспертизы масла зарядов и коробки из-под них, найденных у покойного дома, с маслом заряда и пистолета ТТ, найденных при нем на месте происшествия.

Адвокат также просил привлечь к материалам дела видеозапись интервью с матерью В.Олийныка, в котором она рассказывала о наличии у своего сына оружия, а также указывала на то, что он неоднократно совершал противоправные действия по отношению к ней.

Председательствующая судья Нелли ЛАСТОВКА информировала участников процесса о том, что в суд поступили два ходатайства адвоката Владимира КЛИМЕНКО, в которых он просит дать разрешение на представление интересов в суде матери покойного и обращается от ее имени с гражданским иском к подсудимым относительно возмещения потерпевшей морального ущерба со стороны подсудимых.

Рассмотрев в совещательной комнате ходатайство адвоката В.ЛОЗИНСКОГО, суд пришел к выводу, что они являются преждевременными и не подлежат удовлетворению.

Также суд отклонил ходатайства В.КЛИМЕНКО, поскольку решение по ним уже было вынесено не в его пользу во время предварительного рассмотрения дела.

После этого суд удалился в совещательную комнату, чтобы рассмотреть ходатайство В.ЛОЗИНСКОГО, в котором он просит вытребовать из разрешительной системы МВД Украины информацию о наличии у него зарегистрированного на его имя гладкоствольного охотничьего ружья, приобретенного в 1996 году, поскольку в материалах дела, по словам В.ЛОЗИНСКОГО, содержатся данные о том, что он 9 лет тому назад приобрел по поддельным документам охотничье оружие, что, по его убеждению, не соответствует действительности.

Днепровский районный суд Киева рассматривает дело В.ЛОЗИНСКОГО в составе двух судей и трех народных заседателей.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Е.ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции М.КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель В.Олийнык, 1954 года рождения.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 статьи 121 (преднамеренно тяжкое телесное повреждение, осуществленное способом, который носит характер особого мучения, или осуществленное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполненное по заказу, или приведшее к смерти потерпевшего).

3 июля Верховная Рада Украины лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатского иммунитета, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск. Он добровольно сдался в Киеве 1 марта 2010 г. после 8 месяцев розыска.

3 марта Печерский районный суд Киева избрал В.ЛОЗИНСКОМУ меру пресечения в виде ареста.

14 декабря Днепровский районный суд Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела.