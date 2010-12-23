Лозинский пытается доказать суду, что убитый Олийнык был наркоманом
До обвинительного заключения пока не дошли
Сегодня во время первого заседания по существу по уголовному делу по обвинению бывшего народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО в убийстве жителя Кировоградской области Валерия Олийныка по состоянию на 14.00 Днепровский районный суд Киева еще не перешел к заслушиванию обвинительного заключения, поскольку адвокат экс-депутата подал ряд ходатайств.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, адвокат Виктор ГРИЦЮК просил суд назначить экспертизу тканей умершего В.Олийныка, которые находятся в распоряжении судмедэкспертов, на наличие или отсутствие наркотических веществ, поскольку, по показаниям свидетелей, покойный употреблял наркотики, в том числе в канун дня смерти.
В контексте этого ходатайства подсудимый экс-прокурор Голованевского района Кировоградской области Евгений ГОРБЕНКО обратился в суд с просьбой провести эксгумацию тела В.Олийныка, поскольку неизвестно, какие именно части тканей В.Олийныка имеются в распоряжении экспертов.
Также адвокат просил суд поручить провести мониторинг мобильного телефона подсудимого Василия ПЕРЕПЕЛИЦЫ для установления его местонахождения с вечера 16 июня 2008 года до утра 17 июня того же года.
Вместе с тем, защитник В.ЛОЗИНСКОГО хлопотал о назначении экспертизы масла зарядов и коробки из-под них, найденных у покойного дома, с маслом заряда и пистолета ТТ, найденных при нем на месте происшествия.
Адвокат также просил привлечь к материалам дела видеозапись интервью с матерью В.Олийныка, в котором она рассказывала о наличии у своего сына оружия, а также указывала на то, что он неоднократно совершал противоправные действия по отношению к ней.
Председательствующая судья Нелли ЛАСТОВКА информировала участников процесса о том, что в суд поступили два ходатайства адвоката Владимира КЛИМЕНКО, в которых он просит дать разрешение на представление интересов в суде матери покойного и обращается от ее имени с гражданским иском к подсудимым относительно возмещения потерпевшей морального ущерба со стороны подсудимых.
Рассмотрев в совещательной комнате ходатайство адвоката В.ЛОЗИНСКОГО, суд пришел к выводу, что они являются преждевременными и не подлежат удовлетворению.
Также суд отклонил ходатайства В.КЛИМЕНКО, поскольку решение по ним уже было вынесено не в его пользу во время предварительного рассмотрения дела.
После этого суд удалился в совещательную комнату, чтобы рассмотреть ходатайство В.ЛОЗИНСКОГО, в котором он просит вытребовать из разрешительной системы МВД Украины информацию о наличии у него зарегистрированного на его имя гладкоствольного охотничьего ружья, приобретенного в 1996 году, поскольку в материалах дела, по словам В.ЛОЗИНСКОГО, содержатся данные о том, что он 9 лет тому назад приобрел по поддельным документам охотничье оружие, что, по его убеждению, не соответствует действительности.
Днепровский районный суд Киева рассматривает дело В.ЛОЗИНСКОГО в составе двух судей и трех народных заседателей.
Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Е.ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции М.КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель В.Олийнык, 1954 года рождения.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 статьи 121 (преднамеренно тяжкое телесное повреждение, осуществленное способом, который носит характер особого мучения, или осуществленное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполненное по заказу, или приведшее к смерти потерпевшего).
3 июля Верховная Рада Украины лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатского иммунитета, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.
30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск. Он добровольно сдался в Киеве 1 марта 2010 г. после 8 месяцев розыска.
3 марта Печерский районный суд Киева избрал В.ЛОЗИНСКОМУ меру пресечения в виде ареста.
14 декабря Днепровский районный суд Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела.