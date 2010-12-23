Как далеко зашел российский капитал на рынке Украины?
Эксперты экспансии не увидели
2010 год может стать одним из самых успешных для продвижения российского капитала на украинском рынке, однако глобальной экспансии, несмотря на опасения политиков, не произошло. Оценочная сумма покупок, сделанных россиянами в Украине в 2010 году, составила около 2,226 млрд. долл. Об этом пишет COMMENTS.UA.
Наибольшую активность на рынке M&A проявлял «Внешэкономбанк». Председателем Набсовета этой структуры является российский премьер Владимир ПУТИН, а в его состав входит практически все кремлевское руководство. В январе при участии «Внешэкономбанка» были приобретены 50% + 2 акции корпорации «Индустриальный союз Донбасса». Позже россиянами был приобретен еще один украинский металлургический гигант – ОАО «Запорожсталь».
Третья по величине сделка с участием российского капитала в 2010 году - приобретение российско-британской ТНК-BP сети АЗС «Вик Ойл». Сумма сделки составила 313 млн. долл.
COMMENTS.UA указывает, что очередным подтверждением лояльности украинской власти к российскому капиталу стало второе пришествие российского «Трансмашхолдинга» на «Лугансктепловоз» в июне этого года.
«Зашли» в Украину и российские фармацевты. ОАО «Фармстандарт» приобрел крупнейшего в Украине производителя иммунобиологических препаратов ЗАО «Харьковское предприятие по производству иммунобиологических и лекарственных препаратов «Биолек». Сумма сделки оценивается экспертами в почти 12 млн. долл.