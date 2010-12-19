В центре Херсона без воды остались жители 8 кварталов

В Херсоне на перекрестке проспекта Ушакова и улицы Суворова в ночь на 19 декабря произошла авария на магистральном водоводе.

Об этом УНИАН сообщил директор КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства Херсона" (горводоканал) Игорь КОЗАКОВ.

"Авария зафиксирована в 03.25 19 декабря. Без воды жители 8 кварталов", - сказал он.

Также в районе аварии не ходят троллейбусы.

По словам И.КОЗАКОВА, специалисты горводоканала рассчитывают ликвидировать аварию до конца дня.

"Водовод, который лопнул, построен около 120 лет назад. Время делает свое дело", - сказал он.