В центре Херсона без воды остались жители 8 кварталов
19:15, 19 декабря 2010Общество
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В Херсоне на перекрестке проспекта Ушакова и улицы Суворова в ночь на 19 декабря произошла авария на магистральном водоводе.
Об этом УНИАН сообщил директор КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства Херсона" (горводоканал) Игорь КОЗАКОВ.
"Авария зафиксирована в 03.25 19 декабря. Без воды жители 8 кварталов", - сказал он.
Также в районе аварии не ходят троллейбусы.
По словам И.КОЗАКОВА, специалисты горводоканала рассчитывают ликвидировать аварию до конца дня.
"Водовод, который лопнул, построен около 120 лет назад. Время делает свое дело", - сказал он.
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