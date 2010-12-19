В Киеве открылся участок для выборов Президента Беларуси

В Киеве сегодня в 08.00 в помещении Посольства Республики Беларусь в Украине открылся избирательный участок для выборов Президента.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Беларуси в Украине.

Голосование проводится до 20.00 по киевскому времени.

Белорусские граждане, проживающие в Украине, также могли проголосовать досрочно.

В список избирателей, имеющих право участвовать в выборах Президента, включены белорусские граждане, проживание которых в Украине подтверждено, а также граждане, находящиеся в длительной командировке на территории Украины.

Включение в список избирателей также будет осуществляться и в день голосования на основании документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Республики Беларусь.