МИД: все народы СССР - победители

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что все народы бывшего СССР могут считать себя победителями в Великой Отечественной войне.

Об этом в комментарии УНИАН сказал директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

Он отметил, что в МИД официально не комментируют высказывания премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА о том, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне, даже если бы Украина не входила в состав Советского Союза.

“Что касается оценок Великой Отечественной войны, то здесь позиция Украины ясна, понятна и неизменна: в Великой Отечественной войне фашизм победили все народы Советского Союза, и следовательно, все они являются народами-победителями. Мы чествовали всех ветеранов Великой Отечественной войны, независимо от их происхождения и национальности. Они совершили общий подвиг во имя нашей свободы”, - отметил О.ВОЛОШИН.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря во время общения с россиянами в прямом эфире В.ПУТИН заявил, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне, даже если бы Украина не входила в состав Советского Союза.

«Теперь по поводу наших отношений с Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно победили бы, потому что мы страна победителей», - заявил В.ПУТИН, отвечая на вопрос одного из россиян.

По его словам, статистика времен Второй мировой войны свидетельствует, что наибольшие потери понесла именно РСФСР – свыше 70%. «Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, за счет индустриальных ресурсов РФ. Это исторический факт, это все в документах», - сказал он.

По словам В.ПУТИНА, это совсем не умаляет значения в общей победе республик бывшего Советского Союза.

Сегодня руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ сказал, что в Министерства иностранных дел Украины пока нет позиции относительно высказывания В.ПУТИНА о победе России в Великой Отечественной войне и без участия Украины.