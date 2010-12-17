Пресс-конференция Коновалюка о внедрении электронной социальной карты

20 декабря в 11.30 в информационном агентстве «Наш Продукт» состоится пресс-конференция народного депутата Украины, советника Президента Украины, автора 24 законопроектов в социальной сфере Валерия Коновалюка на тему: «Внедрение электронной социальной карты в ближайшие годы: реальная помощь гражданам и бюджету Украины».

Адрес проведения: информационное агентство «Наш Продукт» (http://ianp.com.ua/ru/about_press), Киев, ул. Старокиевская, 10-Г, бизнес-центр «Вектор», корпус А, этаж 1. Схема проезда - по ссылке http://ianp.com.ua/ru/shema

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