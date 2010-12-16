В Крыму собрались строить канатное метро

В ближайшее время в Крыму планируется создание рабочей группы по реализации в автономии проекта строительства канатного метро.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК.

15 декабря заместитель главы крымского правительства Валерий КРАВЕЦ провел совещание по вопросу строительства в Крыму канатного метро.

По словам генерального менеджера проекта "Канатное метро в Украине" Андрея ПАВЛЕНКО, строительство даст возможности внедрения новейших инновационных технологий развития транспорта, а также повышения туристической привлекательности Крыма.

Представители строительной компании предложили разработать и внедрить системы пассажирского сообщения с использованием подвесных канатных дорог нового поколения - магистральную канатную дорогу Симферополь-Ялта, Симферополь-Евпатория, канатное метро в Севастополе.

"За канатным метро - будущее Крыма. Данный проект будет способствовать продвижению Крыма в мировые лидеры туристического бизнеса", - считает В.КРАВЕЦ.