Кабмин рассмотрит проект Госпрограммы приватизации
08:03, 15 декабря 2010Общество
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Докладывает глава ФГИУ
15 декабря на заседании Кабинета Министров Украины планируется рассмотреть законопроект «О Государственной программе приватизации».
Соответствующий вопрос внесен в повестку дня заседания Кабмина, сообщается на сайте правительства.
Докладчик – председатель Фонда госимущества Украины Александр РЯБЧЕНКО.
Кроме того, планируется рассмотреть вопрос о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам приватизации.
Также планируется рассмотреть вопрос о Стратегии государственной кадровой политики на 2011-2020 годы и ряд других вопросов.
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