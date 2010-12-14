Для киевлян с 1 января подорожает тепло
НКРЭ утвердила новый тариф
Национальная комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила тариф на тепловую энергию с учетом ее транспортировки и поставки для «Киевэнерго», отпускаемую для нужд населения, на 35% с 1 января 2011 года.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании комиссии.
В частности, тариф «Киевэнерго» на тепловую энергию для населения с приборами учета с 1 января возрастет на 35%, или 44,4 грн., до 171,25 грн. за Гкал (без НДС); для населения без приборов учета – также на 35%, или на 43,91 грн., до 125,47 грн. за Гкал (без НДС).
Кроме того, комиссия повысила тариф «Киеэнерго» на тепловую энергию, отпускаемую бюджетным организациям, на 18,8% - до 476,64 грн. за Гкал (без НДС).
Тариф компании на тепловую энергию, поставляемую другим потребителям (промышленные потребители), сохранен на прежнем уровне – 563,46 грн. за Гкал (без НДС).
В новых тарифах компании учтены расходы на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии.
Напомним, что «Киевэнерго» поставляет тепловую энергию для нужд населения в адрес жилищно-эксплуатационных контор, которые, в свою очередь, выставляют бытовым абонентам окончательные счета за потребленное тепло с учетом расходов ЖЭКов на обслуживание внутри домовых сетей.