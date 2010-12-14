Карантина в Киеве удастся избежать?
14:10, 14 декабря 2010Общество
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 16,9%
В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 16,9%, но эпидемический порог не превышен.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на начальника Главного управления здравоохранения КГГА Раису МОИСЕЕНКО.
За прошлую неделю в Киеве зарегистрированы 26 тыс. 944 больных гриппом и другими ОРЗ (из них 18 тыс. 281 – детей). Показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 20%.
«Рассматривая динамику заболеваемости, можно прогнозировать, что карантина удастся избежать, и мы войдем в нормальный каникулярный период», - отметила Р.МОИСЕЕНКО
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