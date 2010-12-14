В Европе выпустят свой Forbes

Компания Forbes Media, издающая журнал Forbes, намерена открыть европейскую версию журнала в 2011 году, отмечает The Daily Telegraphсо ссылкой на председателя совета директоров и главного редактора Forbes Media Стива Форбса.

По его мнению, после рецессии в ЕС значительно повысился интерес к бизнесу и предпринимателям, которые и будут основной темой Forbes Europe. Издаваться журнал будет на английском языке с региональными вставками. Офис объединенной редакции, по словам Стива Форбса, будет располагаться в Лондоне или Париже.

Сейчас Forbes Media уже публикует региональный выпуск Forbes Asia с аудиторией в 6 миллионов читателей. Кроме того, по лицензии компании выпускаются журналы в отдельных странах. К примеру, в России Forbes издает Axel Springer Russia, замечает Лента.ру.

Тираж журнала Forbes, который выходит в США раз в две недели, составляет почти 900 тысяч экземпляров, а сайт издания посещают 15 миллионов уникальных пользователей ежемесячно. Помимо журнала, основанного в 1917 году, Forbes Media издает журналы ForbesLife и ForbesWoman, а также владеет сайтами RealClearPolitics.com и RealClearSports.com.