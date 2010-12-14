Трое детей отравились бабушкиным лекарством

В селе Каменогорка Жмеринского района Винницкой области госпитализированы трое детей 1998, 2005 и 2008 годов рождения, которые отравились лекарственным препаратом «Азалептин».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Винницкой области, дети были госпитализированы 12 декабря около 17:35 в приемное отделение Жмеринской районной больницы.

При выяснения обстоятельств инцидента было установлено, что дети проживали вместе с родителями и бабушкой, которой врач прописал таблетки «Азалептин» (это лекарство употребляют при расстройствах центральной нервной системы, оно может вызвать сонливость, головокружение и тошноту).

На момент несчастного случая все трое детей болели гриппом. И когда мать была на кухне, старший из них, в возрасте 12 лет, решил полечить своих младших братика (5 лет) и сестренку (2 года), дав им по одной таблетке «Азалептина», сам также съел одну капсулу.

Войдя в комнату, мать увидела, что младшие дети уже почти заснули, а старшего - тошнит. Расспросив старшего сына о том, что произошло, и поняв всю опасность, женщина сразу вызвала скорую помощь.

В настоящее время пострадавшие находятся в реанимационном отделении Жмеринской райбольницы. Состояние детей – удовлетворительное.