За сутки на украинских шахтах травмированы трое горняков и один умер.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

На шахте „Партизанская” ГП „Антрацит” электрослесарь механического цеха 1952 года рождения получил ушиб и закрытый перелом правой голени.

На шахте „Самсоновская-Западная” ГП „Краснодонуголь” проходчик участка 1970 года рождения получил открытый перелом нижней трети левого плеча и большую рваную рану нижней трети правого плеча.

На шахте имени Баракова ГП „Краснодонуголь” проходчик участка 1953 года рождения получил закрытый перелом обоих костей левой голени со смещением.

На шахте „Возрождение” ГП „Львовуголь” умер крепильщик 1963 года рождения.