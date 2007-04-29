За пострадавшего на аттракционах мальчика прокуратура Севастополя отсудит 25 тысяч

Прокуратура Севастополя в интересах пострадавшего на аттракционах 8-летнего мальчика подала в местный суд Ленинского района города судебный иск на сумму 25 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городской прокуратуры, в результате полученной больше года черепно-мозговой травмы на аттракционе „Автодром”, мальчик, после реанимации и многих месяцев пребывания в больнице, до сих пор нуждается в постоянном лечении, диете и обучении на дому.

Изучив материалы проведенных по заявлению матери пострадавшего проверок, прокуратура Севастополя обратилась с судебным иском о возмещении 5 тыс. грн. расходов на лечение, а также 20 тыс. грн. - морального ущерба.

По информации пресс-службы, в 2004 году в Севастополе уже имел место подобный прецедент, когда Балаклавский районный суд удовлетворил иск прокурора города в интересах 10-летнего мальчика, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. Решением суда водитель, совершивший наезд, оплатил семье пострадавшего 4,5 тыс. грн.