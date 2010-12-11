Украина выдала России подозреваемых в массовом убийстве на Кубани

Украина выдала России двух подозреваемых в массовом убийстве в станице Кущевская Краснодарского края РФ. Сергей Рябцев и Владимир Алексеев скрывались в Запорожье, они были задержаны на съемной квартире, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на "Вести-24".

Напомним, 9 декабря Следственный комитет при прокуратуре РФ объявил о том, что в ходе совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Следственным комитетом, управлением уголовного розыска ГУВД по Краснодарскому краю и спецслужбами Украины, на территории Украины задержаны обвиняемые в соучастии в убийстве 5 ноября 12 человек в станице Кущевской.