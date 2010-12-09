В Украине задержаны двое участников массового убийства на Кубани

Сегодня в Украине задержаны двое подозреваемых в убийстве 12 человек в станице Кущевская Краснодарского края РФ в ночь на 5 ноября. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил начальник пресс-службы ГУВД по Краснодарскому краю Игорь Желябин.

"Во взаимодействии МВД Украины и уголовного розыска ГУВД по краю на территории Украины задержаны двое подозреваемых", - уточнил Желябин.

Россия направила Украине запрос об экстрадиции двух подозреваемых в соучастии в убийстве 12 человек в станице Кущевской, сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

Напомним, представители российских следственных органов заявляли, что всего в убийстве участвовали десять человек. В первые недели после преступления были задержаны девять членов так называемой банды Сергея Цапка, один из которых не обвинятеся в убийстве, а еще двое были объявлены в розыск.

По версии следствия, в ночь на 5 ноября подозреваемые проникли в дом фермера Серевера Аметова, где он, его родственники из Ростова-на-Дону и соседи отмечали праздник. Убийцы зарезали всех взрослых и задушили троих детей в возрасте от девяти месяцев до пяти лет. Предполагается, что мотивом убийства была месть - Сергей Цапок подозревал, что Аметов организовал убийство его брата Николая Цапка в 2002 году.

Раскрытие банды обернулось масштабной антикриминальной кампанией на Кубани, а также привлекло общественное внимание к организованной преступности и в других регионах России.