13-летняя девочка погибла, упав с моста

Вчера в 15.50 в с. Красная Слобода Белогорского района (Крым) во время перехода по мосту по неосторожности упала в реку девочка 1997 г.р.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в 21.00 тело погибшей было поднято на берег. К поискам были привлечены подразделения МЧС Украины в количестве 31 чел. и 4 единиц техники. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в АРК.