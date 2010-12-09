Закарпатье снова подтапливает

По состоянию на 6.00 в Закарпатской области в результате непогоді подтоплены 11 населенных пунктов.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил помощник начальника ГУ МЧС в Закарпатской области Федор ФИЛИП.

По его словам, в результате неблагоприятных погодных условий и поднятия уровня воды в реках 8-9 декабря на территории 11 населенных пунктов Виноградовского, Воловецкого, Межгорского, Хустского, Тячевского, Иршавского и Мукачевского районов было подтоплено около 230 домохозяйств.