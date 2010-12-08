В Днепропетровской области сошли с рельсов 6 вагонов грузового поезда

Вчера в 12.08 вблизи с. Славгород Синельниковского района Днепропетровской области на 48-м км перегонв Славгород - Ивковка Приднепровской железной дороги сошли с рельс 6 пустых вагонов грузового поезда.

Как сообщает пресс-служба МЧС, были разрушены 4 электрические опоры.

Жертв и пострадавших нет.

В 22.10 аварийно-восстановительные работы завершены, вагоны поставлены на рельсы, проведена замена электрических опор, движение поездов на аварийном участке возобновлено. Задержки движения железнодорожного транспорта не было.

Причина аварии устанавливается.