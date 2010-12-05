Дело о взрыве в Свято-Покровском храме Запорожья дошло до суда

Прокуратура направила в суд дело по факту взрыва в Свято-Покровском храме Запорожья.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

"Прокуратурой Запорожской области утверждено обвинительное заключение и направлено в суд для рассмотрения уголовное дело по факту взрыва в Свято-Покровском храме г. Запорожья", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 28 июля в Свято-Покровском храме УПЦ МП в Запорожье произошел взрыв самодельного взрывного устройства фугасного типа, в результате чего 1 человек - монахиня местного монастыря получила травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончалась в больнице. Еще 8 человек получили ранения и травмы, квалифицированные медиками как "легкие телесные повреждения" и "повреждения средней степени тяжести".

В связи со взрывом милиция возбудила уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса Украины: по факту умышленного убийства, покушения на убийство, а также умышленного повреждения имущества.

Обвинение во взрыве предъявлены трем подозреваемым.