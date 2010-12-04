У прокуратуры 4 версии исчезновения Василия Климентьева

По делу об исчезновении харьковского журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА остаются четыре версии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал прокурор Харьковской области Геннадий ТЮРИН.

Он не стал выделять какую-то приоритетную версию, отметив, что все из них являются «равноценными».

«Выделять из них, какая более достоверная, какая менее достоверная, я бы этого не стал делать. Кто-то говорит, что первая – самая важная, связанная с профессиональной деятельностью, я владею информацией по делу, и по оперативной работе, и я бы сказал, для меня все четыре версии, которая на сегодняшний день есть, все равноценные. Их нужно отработать», - сказал Г.ТЮРИН.

Прокурор области подчеркнул, что и сегодня ведется активная работа, работают самые опытные следователи Главного следственного управления МВД Украины, местные следователи и большое количество оперативных сотрудников.

«Надеюсь, что дело будет раскрыто, нужно определенное время и определенная удача», - отметил Г.ТЮРИН.

***

Справка УНИАН. Жена В.КЛИМЕНТЬЕВА сообщила об исчезновении мужа 12 августа. В ходе проверки установлено, что 11 августа В.КЛИМЕНТЬЕВ выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» в неизвестном направлении. Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье «преднамеренное убийство» по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.

Газета «Новый стиль» существует с 2004 года, с тех пор вышло 76 номеров. Печать газеты осуществлялась за средства главного редактора. Основное направление деятельности журналистов «Нового стиля» – расследование нарушений прав граждан чиновниками, правоохранителями и судьями.

***

2 декабря Петр МАТВИЕНКО, заместитель пропавшего редактора газеты «Новый стиль» Василия КЛИМЕНЬЕВА, на пресс-конференции, приуроченной к 100 дням со времени исчезновения, заявил, что против него готовится провокация.

При этом П.МАТВИЕНКО заявил, что не намерен кончать жизнь самоубийством – такую версию, как утверждает он, могут потом обнародовать правоохранительные органы.

«Я не собираюсь кончать жизнь самоубийством или ходить в подозрительных местах. Я это говорю потому, что знаю: против меня готовится провокация. Поэтому я еще раз заявляю: если со мной что-то случится, прошу винить в этом правоохранительные органы», - сказал П.МАТВИЕНКО.

Анализируя ход расследования дела, он выразил собственное убеждение, что за 100 дней, минувших с момента исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА, следствие ни на йоту не продвинулось вперед.

«То, что представители правоохранительных органов заявляют, что уже отработано 9 версий исчезновения, и из них 4 отпали - это, извините, хорошая мина при плохой игре. Отпали какие версии? Те версии отпали, которые отпали бы и сами, потому что они просто нежизнеспособные. Отпали версии, что на КЛИМЕНТЬЕВА не напали хулиганы, что он не попал в ДТП, что он не утонул и что не было убийства с целью выкупа. Сюда можно добавить пятую версию, что его не похитили инопланетяне. Не нужно быть следователем по особо важным делам, чтобы отмести абсолютно бессмысленные версии», - сказал П.МАТВИЕНКО.

При этом он считает, что следствие потеряло те нити, которые могли бы привести к разгадке исчезновение В.КЛИМЕНТЬЕВА.

«Первая ниточка - у них в руках был человек, который отвез КЛИМЕНТЬЕВА, - заметил П.МАТВИЕНКО. - Был в руках, и они его сами отпустили. После этого этот человек исчез. Якобы исчез. И это притом, что регистрировались в сети все его звонки, разговоры с людьми, с которыми он общался. Все это было. И вторая версия - история со злополучным пистолетом. Было пять обысков и осмотров, и во время шестого осмотра нашли пистолет практически под подушкой у КЛИМЕНТЬЕВА, и это при том, что комнату просевали буквально сквозь густое сито».

П.МАТВИЕНКО допускает, что подбросить пистолет в помещение В.КЛИМЕНТЬЕВА могли только сотрудники правоохранительных органов, ведь пломбы, как утверждает он, на дверях квартиры пропавшего журналиста нарушены не были, и дом круглосуточно охраняли.

«В пользу этой версии свидетельствует тот факт, - утверждает П.МАТВИЕНКО, - что ключи от квартиры КЛИМЕНТЬЕВА, которые нашли в лодке вместе с мобильным телефоном, находились у правоохранительных органов».

Он заявляет, что следствие не отработало ни одну из названных им версий.

«Было сделано все, чтобы эти нити были обрублены, потому дальше работать по этим направлениям было напрасным делом», - считает П.МАТВИЕНКО.