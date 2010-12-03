Эксперт: политика отвлекла бизнес от позитивов Налогового кодекса

Политические события отвлекли бизнес от позитивных моментов, которые содержит Налоговый кодекс.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал президент Центра антикризисных исследований Ярослав ЖАЛИЛО.

Он отметил, что позитивом уже является сам факт систематизации всей нормативной базы, касающейся процедур и порядка администрирования и уплаты налогов.

«Факт унификации налогового законодательства сам по себе позитивен. Это повышает прозрачность, это повышает эффективность налоговых процедур, это позволяет избежать повышения коррумпированности многих процессов именно из-за того, что нормативная база станет понятной и прозрачной», - отметил Я.ЖАЛИЛО.

Кроме того, по его словам принятый Налоговый кодекс в значительной мере защищает бизнес от разного рода злоупотреблений со стороны налоговых органов.

«В кодексе заложено много положений, которые снижают зависимость налогоплательщика от возможного произвола налоговых органов. А после изменений, которые внес Президент, то я бы сказал, что налогоплательщик сегодня достаточным образом защищен, по крайней мере, он находится в более выгодном положении, чем до принятия кодекса», - сказал эксперт.

Также он отметил предусмотренное НК постепенное снижение ставок по отдельным налогам, что в целом позволит снизить нагрузку на бизнес. Позитивом также является введение налога на недвижимость и прогрессивный подход к налогообложению доходов физлиц.

«В кодексе заложена программа снижения уровня налогового давления по НДС, по налогу на прибыль. Отменен ряд налогов, которые были более обременительны в сборе, чем обеспечивали поступления. Вводится прогрессивность в налогообложении доходов. Вводится налог на недвижимость, что тоже очень прогрессивно и важно», - подчеркнул Я. ЖАЛИЛО.

В целом он считает, что принятый Налоговый кодекс содержит много позитивных моментов, которые бизнес не заметил из-за определенной заполитизированности процесса принятия документа.

«В принципе я считаю, что это (принятие НК - УНИАН) позитивный шаг. К сожалению из-за известных политических событий завуалировался позитив кодекса, и все говорили, что это нечто страшное. Хотя на самом деле из-за нескольких некорректных, непродуманных и возможно даже специально туда включенных положений мы чуть не выплеснули ребенка вместе с водой», - сказал президент Центра антикризисных исследований.

В то же время он сообщил, что документ все же не совершенен и существует необходимость его доработки в будущем.

«Есть ряд вопросов, которые, в частности, касаются налогового стимулирования. Они, к сожалению, там отражения не нашли, и это плохо. Это касается и региональных стимулов, и инновационных стимулов. Но я думаю, что это только означает, что это еще не окончательная версия и в процессе работы кодекс будет совершенствоваться», - отметил Я. ЖАЛИЛО.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря Верховная Рада приняла в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.