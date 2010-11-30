В центре Львова столкнулись автобус и 4 машины
17:20, 30 ноября 2010Общество
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Водитель автомобиля получил травмы
В центре Львова в результате столкновения автобуса и четырех легковых автомобилей травмирован один человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области, на улице Гвардейской во Львове водитель автобуса «БАЗ» совершил столкновение с автомобилем «Мицубиси Лансер». В результате столкновения «Мицубиси», инерционно двигаясь, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-210994», который, также по инерции, столкнулся с автомобилем «Сеат Ибица». В свою очередь автомобиль «Сеат» столкнулся с автомобилем «КИА».
В результате ДТП все транспортные средства получили технические повреждения, а водитель автомобиля «Мицубиси Лансер» – травмы.
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