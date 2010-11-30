С украинского рынка идут два европейских банка?

Уход с украинского рынка двух европейских банков не будет иметь серьезных последствий для рынка.

Такое мнение высказали эксперты в опросе, проведенном Институтом Горшенина , относительно информации о том, что два европейских банка (британский банк HSBC и входящий в финансовую группу UniCredit польский Pekao) могут уйти с украинского рынка банковских услуг. Помимо этого в глобальном рейтинге конкурентоспособности, проведенном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), по показателю «надежность банковской системы» Украина заняла последнее место.

Ведущий советник Европейского банка реконструкции и развития Антон УСОВ полагает, что уход HSBC и Pekao не повлечет серьезных последствий, поскольку в Украине эти банки не являются крупными ни по значимости, ни по объему операций. «Стратегические игроки остаются. Мы работаем с крупнейшими банками. Мало того, что они не собираются уходить, они наращивают свой капитал», - сказал эксперт.

Он также скептически оценил данные рейтинга ВЭФ. «Если бы мы, как крупнейшие по стране, не были уверены в системе, мы бы банки здесь не поддерживали. А в прошлом году мы вложили около миллиарда долларов в капитал целого ряда крупнейших банков, которые здесь работают», - сказал А.УСОВ.

По его словам, Украина обладает достаточно развитой и мощной банковской системой. «Система есть, система действует, крупные и крупнейшие банки здесь на рынке - они выстояли и продолжают функционировать. В капитал этих банков входят зарубежные акционеры, они их поддержали, поэтому причин для беспокойства я не вижу», - сказал А.УСОВ.

Аналитик инвестиционной группы «Сократ» Александр САЛИВОН считает, что зарубежным банкам, уходящим с украинского рынка, не удалось занять сильные позиции, и они рассматривают альтернативы в странах Африки и Востока, где потенциал роста может быть выше, чем в Украине.

Он также не согласен с данными рейтинга Всемирного экономического форума. «Рейтинг банковской системы, согласно отчету ВЭФ, основывается на таких показателях, как уровень регулирования и прозрачность системы, а также доступности капитала. Мы считаем, что данные показатели не могут комплексно отобразить уровень надежности и стабильности банковской системы. Кроме того, согласно рейтингу ВЭФ, банки большинства стран Африки и Ближнего Востока гораздо более перспективны, конкурентоспособны и надежны, чем банки России и Украины. Исходя из текущих показателей, мы можем сделать противоположный вывод», - сказал А.САЛИВОН.

Кроме того, он прогнозирует умеренные темпы восстановления банковского сектора. «Активы банков по итогам 2010 года вырастут на 7,4%, кредиты юридическим лицам вырастут на 16%, а уставный капитал прибавит 19%. Восходящие тенденции показателей банков продолжатся и в 2011 году», - считает А.САЛИВОН.

Аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Никита МИХАЙЛИЧЕНКО полагает, что британский HSBC, получив в конце 2008 года банковскую лицензию в Украине, не успел сделать даже первые шаги по развитию бизнеса. «Уже тогда было ясно, что банк не планирует развивать полноценный банковский бизнес в Украине на фоне разворачивающегося кризиса. Намерение польского Pekao выйти из Украины выглядит, как намерение группы UniСredit упорядочить свой бизнес на локальном рынке, ведь «Уникредит Банк» будет объединен с «Укрсоцбанком» (принадлежат UniСredit)», - считает Н.МИХАЙЛИЧЕНКО.

Среди причин, которые могут повлечь уход банков из Украины, аналитик назвал возможное резкое ухудшение качества активов европейских банков в случае реструктуризации государственного долга одной из европейских стран. «В этом случае может существенно уменьшиться их желание и возможности поддерживать свои украинские «дочки», - отметил Н.МИХАЙЛИЧЕНКО.