Жители Умани будут получать воду час утром и час вечером
02:59, 29 ноября 2010Общество
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Коммунальное предприятие подсчитало долги
Коммунальное предприятие ”Уманьводоканал” сократило время подачи воды жителям города Умани Черкасской области с 3-х до 2-х часов в сутки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор КП ”Уманьводоканал” Артем ТАРАСЕНКО.
По его словам, отныне воду будут подавать жителям 100-тысячного города утром и вечером по одному часу. Причиной такого шага называют долги жителей города, уже достигшие 7 млн. грн.
Вода в Умань подается водоканалом из реки Рось за 150 км из города Белая Церковь Киевской области.
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