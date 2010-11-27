Киевские больницы готовятся к зиме

Столичные медики готовы к работе в условиях сезонного повышения заболеваемости населения гриппом и острыми респираторными заболеваниями.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное управление здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА.

Соответствующим приказом управления определены стационарные лечебно-профилактические заведения, в которые будут госпитализировать больных с тяжелым ходом гриппа и других ОРЗ с осложненными формами. Так, госпитализация больных с тяжелым ходом гриппа и других ОРЗ с осложненными формами заболеваний будет осуществляться в инфекционные отделения киевских городских клинических больниц № 4 (на 80 коек) и № 9 (на 65 коек) и в Киевскую городскую детскую клиническую инфекционную больницу (на 120 коек).

Беременные с тяжелым ходом гриппа будут госпитализированы в инфекционное акушерское отделение Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины (35 коек).

Кроме того, в случае необходимости, то есть при заострении эпидемической ситуации, планируется перепрофилировать соматические отделения под инфекционные для госпитализации больных с осложненными формами гриппа и других ОРЗ в 5-ти больницах: КГКБ № 2 (3 терапевтических отделения на 160 коек), КГКБ № 4 (терапевтическое отделение на 100 коек), КГКБ № 9 (терапевтическое отделение на 55 коек), КГДКБ № 2 (в инфекционном отделении – 35 коек, в соматическом – 40 коек), ДКБ № 9 Подольского района (общесоматическое отделение на 30 коек).

Согласно информации ГУ здравоохранения, в лечебно-профилактических заведениях создан запас лекарственных средств для лечения больных гриппом и другими ОРЗ, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты медицинских работников.

“Запаса медикаментов, которые есть в лечебно-профилактических заведениях, хватит ориентировочно на два месяца. Запас противовирусного препарата «Тамифлю» превышает годовую потребность – этого медикамента хватит ориентировочно на 2-3 эпидемических периода”, - отмечается в сообщении мэрии.

Учитывая возможный тяжелый ход гриппа и других ОРЗ и осложнения этих заболеваний, в начале 2011 года предусмотрено пополнение запаса антибиотиков-цефалоспоринов, иммуностимуляторов, лекарственных средств для симптоматической терапии, растворов для инфузионной терапии, дезинфекционных растворов, шприцев, систем и быстрых тестов.