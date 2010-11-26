Львовская область почтит жертв Голодомора остановкой предприятий

27 ноября во Львовской области пройдут мероприятия памяти жертв Голодомора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, в рамках мероприятий, в 16.00, во Львовской области пройдет «минута молчания» - остановка работы в органах власти и органах местного самоуправления, на предприятиях, учреждениях и организациях (кроме предприятий, где это не допускается по технологии производства), движения общественного и частного транспорта с подачей соответствующих звуковых сигналов.

В 16.01, под церковные колокола во всех городах области начнется акция «Зажги свечу!».