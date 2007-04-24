До конца недели будет тепло

Завтра в Украине синоптики предусматривают переменную облачность, в западной части ночью умеренные, днем небольшие дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в восточных областях и местами в южной части 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°, днем 15-20° тепла. В Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 5-10°. В Закарпатье температура ночью 4-9° тепла, днем 15-20°.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 26 апреля также облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура в восточной и южной части ночью 3-8° тепла, днем 14-19° тепла, на юге Одесской области до 22°. На остальной территории ночью 6-11° тепла, днем 17-22°. В Закарпатье днем местами кратковременные грозовые дожди; температура ночью 4-9° тепла, днем 18-23° (в горах ночью 0-5° тепла, днем 7-12°).

27 апреля - переменная облачность, в Карпатах и Прикарпатье днем местами кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура в восточной и южной части ночью 3-8° тепла, днем 14-19°, на остальной территории ночью 6-11° тепла, днем 17-22°. В Закарпатье без осадков, температура ночью 4-9° тепла, днем 18-23°.

28 апреля преимущественно без осадков. Температура ночью 5-11°, днем 16-22°. В Закарпатье без осадков, температура ночью 7-12°, днем 20-25° тепла.

29 апреля в Украине, кроме южной части, местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 5-11°, днем 16-22°, в северной части страны понижения до 11-17°. В Закарпатье днем местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 7-12°, днем - 17-22° (в горах ночью 2-7° тепла, днем 7-13°).

В Киеве и области 25 апреля ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 17-19°; по области ночью 4-9° тепла, днем 15-20°.

26 и 27 апреля в Киеве и столичной области также облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 17-22°.

28 апреля преимущественно без осадков. Температура ночью 6-11° тепла, днем 16-21°.

29 апреля в Киеве и области местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 6-11°, днем 11-16°.