На рынке рейтинговых услуг благодаря конкуренции снижаются цены

Три уполномоченных рейтинговых агентства – «ІВІ-Рейтинг”, “Рюрик” и “Эксперт-Рейтинг” – заключили 24 ноября меморандум о взаимодействии и соблюдении этических норм, передает корреспондент УНИАН.

Как сообщил журналистам директор рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг» Владимир ДУХНЕНКО, заключенный меморандум предусматривает, в частности, стремление его подписантов противостоять попыткам вернуть монополизм на рынок рейтинговых услуг, совместно с Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) работать над совершенствованием законодательства, проводить обмен аналитической и справочной информацией, разработать и утвердить Единый этический кодекс для рейтинговых агентств и пр.

По информации директора рейтингового агентства «ІВІ-Рейтинг” Григория ПЕРЕРВЫ, с момента работы в статусе уполномоченных рейтинговых агентств с весны 2010 г. данными агентствами было присвоено эмитентам в общей сложности 10 кредитных рейтингов. Примерно такое же количество, по его словам, кредитных рейтингов было присвоено за это же время четвертым действующем на рынке уполномоченным рейтинговым агентством – «Кредит-Рейтингом». При этом, в соответствии с прогнозом Г.ПЕРЕРВЫ, до конца этого года следует ожидать дальнейшего увеличения количества присвоенных агентствами рейтингов.

В.ДУХНЕНКО также опроверг сделанное ранее агентством «Кредит-Рейтинг» заявление о том, что агентства – подписанты данного меморандума привлекают своих клиентов путем завышения их рейтингов. По его словам, появление в этом году на рынке новых агентства и, как следствие, возникшая между ними конкуренция, привела к удешевлению предоставляемых ими услуг и сокращению времени на предоставление рейтинга.

Справка УНИАН. В 2010 г. вследствие разблокирования ГКЦБФР конкурса на получение статуса уполномоченного рейтингового агентства РА «ІВІ-Рейтинг”, НРА “Рюрик” и РА “Эксперт-Рейтинг” были признаны регулятором уполномоченными рейтинговыми агентствами. До этого статусом уполномоченного рейтингового агентства обладало лишь одно агентство – «Кредит-Рейтинг».