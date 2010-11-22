В столкновении КамАЗа и пассажирского поезда погиб водитель

В результате столкновения грузовика и пассажирского поезда в Винницкой области погиб водитель КамАЗа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался.

Движение автомобильного и железнодорожного движения возобновлено. Причины ДТП выясняют специалисты.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем в Козятинском районе Винницкой области произошло столкновение КамАЗа и пассажирского поезда «Харьков – Ивано-Франковск».

ДПТ произошло на переезде «Кордышевка-Голендры».

КамАЗ выехал на железнодорожное полотно. Грузовой автомобиль не успел пересечь железнодорожный путь и был протаранен локомотивом пассажирского поезда.