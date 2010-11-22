Азарова не будет четыре дня

Премьер-министр Украины Николай Азаров 22-25 ноября посетит Ливию и Египет. И хотя официальной информации о целях его поездки пока нет, замечает РИА "Новости", можно предположить, что в разговорах с лидерами этих стран будут затронуты темы нефти и газа. Правительство Украины неоднократно заявляло о намерении уменьшить зависимость страны от российских энергоносителей, а Ливия и Египет рассматриваются как перспективные источники энергоресурсов.

Украина планирует диверсифицировать свое энергопотребление за счет получения сжиженного природного газа (СПГ) с Ближнего Востока. Украинское руководство обещает, что к концу текущего года будет закончено обоснование строительства терминала СПГ на черноморском побережье. Кроме того, Киев надеется увеличить добычу нефти за рубежом с целью поставки добытых ресурсов в Украину.

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Сегодня утром Н.АЗАРОВ с принцем Бельгии Филиппом примут участие в открытии Украинско-бельгийского бизнес-форума в гостинице «Хайятт Рейдженси». Начало в 10:30, сообщает правительственный сайт.