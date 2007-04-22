В Одессе открылся самый большой в Украине кинотеатр

В Одессе премьерой фильма «Неваляшка» российского режиссера Романа КАЧАНОВА открылся самый большой в Украине кинотеатр «Cinema-City».

Как передает «Новый регион», площадь кинотеатра составляет 3400 кв.м., он представляет собой 7-зальный мультиплекс, способный одновременно принять до 1350 кинозрителей.

Все залы оснащены новейшим кинопроекционным оборудованием и кондиционерами, а возле кинотеатра оборудована парковка на 500 мест.

Планируется, что ежедневно в кинотеатре будет проходить до 50 сеансов и показываться не менее 15 фильмов, отмечает агентство.

Владельцем первого в Украине 7-зального мультиплекса является киевское отделение российской компании «Гемини-Фильм».

Сумма, в которую обошлось создание «Cinema-City», не разглашается.

В день открытия в «Cinema-City» также состоялась демонстрация фильмов «Пекло», «Последний легион», «Первозданные», «Стрелок», «Энджел Лав», «Идеальный незнакомец» и «В ожидании чуда».

По словам представителей администрации кинотеатра, в нем действует система скидок для школьников, студентов и пенсионеров.