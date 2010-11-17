Во Львове возобновили подачу тепла и горячей воды

ЛГКП «Львовтеплоэнерго» возобновило подачу отопления и горячей воды в 121 жилой дом во Львове. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как сообщили УНИАН в ЛГКП «Львовтеплоэнерго», ремонтные бригады предприятия завершили ремонтные работы на магистральной тепловой сети, и подача тепла в квартиры львовян возобновлена.

Как сообщал УНИАН, сегодня в связи с проведением ремонта магистральной тепловой сети была прекращена подача тепла в 121 жилой дом во Львове, среди которых большинство - жилые многоэтажки.