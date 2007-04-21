Конституционный суд продолжил рассмотрение дела о роспуске ВР

Сегодня Конституционный Суд продолжил рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года № 264.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшнее заседании суда началось в 10.00, в присутствии 17 из 18 судей КСУ (отсутствующий судья Виктор ШИШКИН, на каких основаниях, председательствующий на судебном процесса не объяснил). Впрочем, поскольку есть кворум судей, рассмотрение дела продолжено.

Теперь со своими объяснением в судебном процессе выступает представитель от Верховной Рады Украины депутат Ярослав МЕНДУСЬ (фракция СПУ). В начале своего выступления он обратился в суд с просьбой предоставить свои объяснения в письменном виде.

Кроме того, в зале судебного заседания отсутствует один из подписантов представления, народный депутат Юрий МИРОШНИЧЕНКО, который, как стало известно, находится в больнице.

С опозданием в зал судебного заседания должен прибыть представитель Президента в Конституционном Суде Владимир ШАПОВАЛ.

В то же время, возле здания КС находится до 5 тыс. сторонников как коалиции, так и оппозиции. Нарушения общественного порядка возле КСУ теперь не зафиксированы.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля Конституционный Суд Украины начал рассмотрение дела по конституционным представлением 53 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года № 264.

Конституционный Суд Украины принял решение работать в пленарном режиме каждый день, пока не будет вынесено решение.