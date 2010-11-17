Как украинцы относятся к идее увеличения пенсионного возраста

Украинцы рассчитывают только на государственную пенсию и отрицательно относятся к возможному увеличению пенсионного возраста.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса Института Горшенина на тему: «Пенсионная реформа в Украине», проведенного в ноябре 2010 г.

В частности, согласно результатам всеукраинского исследования, большинство украинцев (80,3%) считают, что Украине нужна пенсионная реформа. Из них ответ «точно да» на этот вопрос ответили 58,4% респондентов, «скорее да» - 21,9% опрошенных. Не считают пенсионную реформу необходимой 3,2% граждан Украины. Из них ответ «скорее нет» на этот вопрос дали 2,3%, «точно нет» - 0,9% опрошенных. Затруднились ответить на данный вопрос 16,5% респондентов.

Опрос показал, что подавляющее большинство граждан Украины (90,3%) слышали о том, что правительство планирует увеличить возраст выхода на пенсию. Не слышали об этом только 5,8% респондентов, а 3,9% - затруднились ответить на данный вопрос.

Более половины украинцев (57,1%) отрицательно относятся к подобной инициативе правительства. Из них ответ «точно отрицательно» выбрали 41,8% респондентов, «скорее отрицательно» - 15,3%. Положительно оценивает данную инициативу каждый третий респондент (33,3%). Из них 22,1% дали ответ «точно положительно», 11,2% - на этот вопрос ответили «скорее положительно». Затруднились с ответом 9,6% опрошенных.

Большая часть украинцев (64,6%) согласилась бы на увеличение пенсионного возраста в том случае, если бы после этого размер пенсии соответствовал европейским стандартам. Из них ответили на вопрос «точно да» 46,7%, «скорее да» - 17,9% респондентов. Не согласились бы на увеличение пенсионного возраста при таком условии 7,8% опрошенных. Из них ответ «скорее нет» дали 4,1%, «точно нет» - 3,7%. При этом более четверти граждан Украины (27,6%) затруднились ответить на данный вопрос.

Основными причинами, по которым правительство планирует увеличить пенсионный возраст, украинцы считают нехватку средств в бюджете (59,4%) и отсутствие средств в Пенсионном фонде (55,3%). Связывают данную инициативу правительства с необходимостью увеличения размера пенсии 42,4%, с оттоком работоспособного населения – 35,2%, с общей мировой тенденцией повышения пенсионного возраста – 30,6%, с требованиями МВФ – 27,4%, со старением населения – 19,4% опрошенных. Другие причины назвали 3,2% респондентов, а 2,1% - затруднились ответить на данный вопрос.

По мнению почти половины украинцев (45,4%), пенсионная система в нашей стране должна быть солидарной (средства на выплату пенсий берутся из налогов работающих граждан). Менее трети опрошенных (30,6%) полагают, что пенсионная система должна быть накопительной (отчисления от зарплаты накапливаются на специальных счетах), а 2,5% респондентов высказали мнение, что пенсионная система должна быть другой. При этом каждый пятый украинец (21,5%) затруднился ответить на данный вопрос.

Подавляющее большинство украинцев (82,3%) не рассчитывает на какие-либо дополнительные источники дохода, кроме государственной пенсии, после наступления пенсионного возраста. Рассчитывают на дополнительные источники дохода только 13,2% респондентов, а 4,5% - затруднились ответить на данный вопрос.

Большая часть украинцев (64,8%) ничего не делает для того, чтобы обеспечить себя материально после выхода на пенсию, рассчитывая только на государственную пенсию. Вкладывают деньги в недвижимость, бизнес только 7,2%, откладывают деньги - 6,3% опрошенных, ничего не делают, но рассчитывают на помощь детей или родственников, - 4,9% опрошенных. Затруднились ответить на данный вопрос 16,8% респондентов.

***Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему: «Пенсионная реформа в Украине» с 13 по 15 ноября 2010 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.