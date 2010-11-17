Охотник госпитализирован с подозрением на бешенство

В Мариуполе Донецкой области с подозрением на заболевание бешенством госпитализирован местный житель, которого 7 ноября на охоте укусила лисица.

Об этом сообщает мариупольский сайт Ilich.in.ua со ссылкой на главного санитарного врача города Георгия ГУСАКОВА.

По его словам, пострадавший только на 5-й день с момента укуса обратился за медицинской помощью, в результате чего не была проведена первичная хирургическая обработка раны и несвоевременно начат курс профилактических прививок.

«Случай довольно опасный. Поэтому сейчас врачи проводят пациенту интенсивное лечение. Помимо прививок ему назначен антирабический иммуноглобулин, в составе которого содержатся антитела к вирусу бешенства, нейтрализующие вирус в организме человека», - сказал главный санитарный врач города.