В Одесском СИЗО умер криминальный авторитет

В камере Одесского СИЗО скончался вечером 15 ноября известный криминальный авторитет Георгий С. (прозвище “Стоян”).

Как сообщил УНИАН источник в областном УВД, смерть наступила, предположительно, вследствие прогрессирующего рака мозга.

Как сообщал УНИАН, Георгий С. был задержан и водворен в СИЗО по обвинению в убийстве 27-летнего продавца телефонных карточек Сергея Л. Преступление было совершено 25 октября 2009 года на углу улиц Шмидта и Пантелеймоновской в Одессе. «Сильным ударом ножа преступник пробил гортань погибшему, а другому потерпевшему нанес ранение в область ключицы. Врачам горбольницы №9 не удалось спасти ему жизнь, - уточнил руководитель ЦОС УМВД Украины в области Владимир ШАБЛИЕНКО. - По факту убийства возбуждено уголовное дело по признакам ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Сейчас задержанный Георгий С. дает показания следователю".

Согласно его версии, к убийству и ранению граждан привела внезапно возникшая ссора по поводу приобретенной карточки для пополнения счета мобильного телефона. Кинжал стал аргументом мгновенной "разборки" с продавцами карточек.

По словам В.ШАБЛИЕНКО, 60-летний одессит купил карточку пополнения счета, но не смог ею воспользоваться. Видимо, карточка не того оператора мобильной связи, который ему был нужен. Мужчина вернулся и предъявил претензии продавцу. Девушка менять карточку отказалась. За нее вступились двое мужчин. Покупатель вспылил и полоснул ножом обоих.

Сергей получил ранение в горло, а Олег - в область над ключицей. От полученной раны Сергей умер, а Олега удалось спасти. Нападавшего задержал проезжавший наряд ГАИ. На месте преступления сотрудниками милиции был изъят нож.

Согласно данным милиции, Георгий С. многократно судим за разбой и вымогательство. В 90-х годах "стояновская" группировка котировалась в криминальном мире Одессы как самая большая бригада. После криминальной войны конца 90-х “Стоян” эмигрировал в США. Долго пытался там легализоваться. Однако в 2002 году был задержан правоохранительными органами, которые инкриминировали ему факт подачи недостоверных сведений о себе для получения американского гражданства. Отсидев срок, авторитет вернулся на родину.